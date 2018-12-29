Полторак объяснил необходимость прохода кораблей по Керченскому проливу

Фото: министр обороны Украины Степан Полторак (mil.gov.ua)

Украина должна подтвердили, что часть Азовского моря является украинской территорией

Если Украина не пройдет по Керченскому проливу, то это будет означать, что она отказывается от своей территории. Об этом журналистам рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Полторак отметил, что ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территорией и Украина имеет право на проход.

"Через провокацию РФ Украине не удалось пройти проливом. Если мы не пройдем Керченским проливом, то это будет означать, что мы отказываемся от своей территории", - сказал он, комментируя вопрос новой попытки прохода по проливу.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. Все 24 захваченных украинских моряков признали себя военнопленными.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, инцидент в Керченском проливе стал для украинцев одним из главных событий 2018 года.