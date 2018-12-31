ВМС України нарощують угрупування на Азовському морі

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Такі заходи будуть здійснені у відповідь на агресію РФ

Військово-морські сили Збройних сил України системно нарощують угруповання на Азовському морі у відповідь на агресивні дії Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача ВМС ЗСУ Ігоря Воронченка у новорічному привітанні у Facebook.

Воронченко нагадав, що 25 листопада Росія здійснила відкритий акт агресії та захопила в полон 24 українських військових моряків. Він зазначив, що ця подія "сколихнула весь світ і об’єднала в боротьбі з країною-агресором".

"Підвищені бойові спроможності морського, берегового і повітряного компонентів національного флоту, продовжено удосконалення системи базування. У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові", - написав командувач ВМС ЗСУ.

Воронченко також зазначив, що у 2019 році ВМС ЗСУ продовжать приведення організаційно-штатної структури до стандартів НАТО, отримають нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння.

Нагадаєм, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. Усі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, інцидент у Керченській протоці став для українців однією з головних подій 2018 року.