Украинцы назвали главное событие года

Фото: Объединительный собор (Виталий Носач, РБК-Украина)

Автокефалия церкви стала главным событием 2018 года

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 24% украинцев считают главным событием 2018 года объединение церквей, предоставление томоса. Об этом на конференции "2018-й: итоги и прогнозы" сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что опрос проводился в конце декабря 2018 года, вопросы были в большинстве открытыми.

"Мы захватили последние события в Украине. Некоторые вопросы мы ставили постоянно, а некоторые вопросы были новыми. Главным событием было признано объединение церквей, согласно результатам опроса", - сказала она.

По данным опроса, далее следуют: введение военного положения (17%), инцидент в Керченском проливе (9%), продолжение войны (7%). Ни одного события не смогли назвать 12% (в прошлом году - 25%).

dif.org.ua

По ее словам, ситуация по сравнению с опросом в прошлом году не сильно изменилась.

"Только 20 процентов уверены, что Украина преодолеет трудности в ближайшее время, 40 же процентов считают, что у нас улучшилась обороноспособность", - сообщила она.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате предстоящих выборов президента улучшится. В то же время 35% респондентов считают, что ситуация не изменится, 15% утверждают, что она ухудшится.

По данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.