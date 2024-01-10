ВМС США збили понад 20 ракет і безпілотників хуситів у Червоному морі, - CNN

За словами двох представників Пентагону, внаслідок масованого запуску безпілотників і ракет не було пошкоджено жодного корабля і ніхто не постраждав.

У ліквідації ворожих повітряних цілей брали участь три есмінці. США мають кілька кораблів у Червоному морі в рамках операції "Вартовий процвітання" - багатонаціональної місії, спрямованої на захист судноплавства в одному з найбільш важливих водних шляхів світу. До її складу входять понад 20 країн.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні у південній частині Червоного моря стався напад хуситів. Ми надамо додаткові подробиці, коли вони стануть відомі", - сказав третій представник оборонного відомства США.

Хусити заявили, що запускають безпілотники і ракети на знак солідарності з палестинським народом. Перша серія атак, що почалася невдовзі після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, була спрямована на комерційні судна, що мали певний зв'язок з Ізраїлем.

Водночас, командувач Центрального військово-морського командування США, віце-адмірал Бред Купер заявив, що більшість останніх нападів не мали жодного відношення до Ізраїлю, навіть попри те, що у протистояння втягується дедалі більше країн.

За оцінками США, прямий зв'язок з кораблями, що зазнали нападу, мають 55 країн. Вони пов'язані або через державу прапора корабля, або через національність екіпажу, або через походження і пункт призначення корабля, або через власника судна.

"Вплив цих атак поширюється по всьому світу, і, як ми вже говорили, це міжнародна проблема, що потребує міжнародного вирішення", - сказав віце-адмірал Купер.

Також зазначається, що інцидент стався під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена на Близький Схід у спробі стримати війну в Секторі Газа та запобігти регіональній ескалації.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, що діє на території Ємену, відоме як "єменські хусити", розпочали атаки на цивільні судна у Червоному морі, що мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, - останніх підтримують єменські бойовики та Іран.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації "Вартовий процвітання" (Operation Prosperity Guardian), щоб захистити судна від хуситів. До коаліції приєдналися більше 20 країн.

Днями хусити намагалися атакувати кілька суден у Червоному морі за допомогою дрона, але його збив військовий корабель США.

Також для протистояння атакам ісламістів, до акваторії Червоного моря зайшов американський атомний авіаносець USS Dwight Eisenhower.

У Великій Британії пригрозили хуситам наслідками за атаки на кораблі у Червоному морі.

У Лондоні підкреслили, що Тегеран розділяє відповідальність за припинення нападів хуситів у Червоному морі.

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