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У Британії пригрозили хуситам наслідками за атаки на кораблі у Червоному морі

Четвер 04 січня 2024 17:25
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У Британії пригрозили хуситам наслідками за атаки на кораблі у Червоному морі Фото: Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вимагає припинення нападів на вантажні цивільні судна в Червоному морі, у яких звинувачують єменських хуситів. В іншому разі Лондон погрожує вжити міжнародні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це незаконно. Це не стосується Гази, це не стосується Ізраїлю. Це стосується свободи судноплавства. Це стосується здатності кораблів перевозити свій вантаж", - сказав британський міністр журналістам у четвер, 4 січня, під час поїздки до Косова.

Кемерон зауважив, що у разі продовження атак на кораблі постраждає світова економіка.

"І ці атаки потрібно припинити, інакше будуть вжиті заходи", - наголосив він.

Разом з тим чиновник відмовився уточнити, які саме дії вживатиме Британія, та чи надішле вона більше військових кораблів у регіон.

Реакція світу на атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив про готовність країни вжити "прямих дій" у зв'язку з нападами хуситів на вантажні судна в Червоному морі. Зокрема, він допустив завдання авіаударів.

Додамо, що наприкінці грудня глава МЗС Британії Девід Кемерон у розмові з іранським колегою Хоссейном Амірабдоллахіаном дав зрозуміти, що Тегеран розділяє відповідальність за запобігання нападам хуситів у Червоному морі.

Нагадаємо, з листопада єменські хусити, яких підтримує Іран, продовжують атаки на цивільні судна у Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, яких підтримують єменські бойовики.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити суд від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції. Також повідомлялося, що 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Члени Ради Безпеки ООН 4 січня закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці.

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