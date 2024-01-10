ВМС США сбили более 20 ракет и беспилотников хуситов в Красном море, - CNN

По словам двух представителей Пентагона, в результате массированного запуска беспилотников и ракет, не был поврежден ни один корабль, и никто не пострадал.

В ликвидации вражеских воздушных целей участвовали три эсминца. США имеют несколько кораблей в Красном море в рамках операции "Страж процветания" - многонациональной миссии, направленной на защиту судоходства в одном из наиболее важных водных путей мира. В ее состав входят более 20 стран.

"Мы можем подтвердить, что сегодня в южной части Красного моря произошло нападение хуситов. Мы предоставим дополнительные подробности, когда они станут известны", - сказал третий представитель оборонного ведомства США.

Хуситы заявили, что запускают беспилотники и ракеты в знак солидарности с палестинским народом. Первая серия атак, которая началась вскоре после начала войны между Израилем и ХАМАС, была направлена на коммерческие суда, имевшие определенную связь с Израилем.

В то же время, командующий Центрального военно-морского командования США, вице-адмирал Брэд Купер заявил, что большинство последних нападений не имели никакого отношения к Израилю, даже несмотря на то, что в противостояние втягивается все больше стран.

По оценкам США, прямую связь с кораблями, подвергшимися нападению, имеют 55 стран. Они связаны либо через государство флага корабля, либо через национальность экипажа, либо через происхождение и пункт назначения корабля, либо через владельца судна.

"Влияние этих атак распространяется по всему миру, и, как мы уже говорили, это международная проблема, требующая международного решения", - сказал вице-адмирал Купер.

Также отмечается, что инцидент произошел во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток в попытке сдержать войну в Секторе Газа и предотвратить региональную эскалацию.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

В ноябре действующая на территории Йемена военизированная группировка шиитов-зейдитов, известная как "йеменские хуситы", начала атаки на гражданские суда в Красном море, которые имеют связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, - последних поддерживают йеменские боевики и Иран.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с целью защиты судов от хуситов. К коалиции присоединились более 20 стран.

На днях хуситы пытались атаковать несколько судов в Красном море с помощью дрона, но его сбил военный корабль США.

Также для противостояния атакам исламистов, в акваторию Красного моря зашел американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower.

В Великобритании пригрозили хуситам последствиями за атаки на корабли в Красном море.

В Лондоне подчеркнули, что Тегеран разделяет ответственность за прекращение нападений хуситов в Красном море.

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