Коронавирус достиг Дании, зафиксировано первое заражение

Иллюстративное фото (twitter.com/ziaarsenico)

Инфицированный недавно вернулся после отдыха на горнолыжном курорте в Италии

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Дании. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, инфицированный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Мужчина находится на домашнем карантине.

Напомним, Министерство здравоохранения Норвегии подтвердило в среду, 26 февраля, первый зафиксированный случай коронавируса в стране. Кроме того, заражение этим вирусом подтвердили в Северной Македонии, Италии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, России, Румынии, Бельгии, Греции, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

До того в Германии объявили эпидемию коронавируса в стране. Как отметили в Минздраве, новые разы не показали связь с источником нового вируса в Китае. Всего в Германии зарегистрировано около 20 случаев коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Европе случаи коронавируса зафиксированы в 15 странах. Больше всего пострадала от нового вируса Италия, где количество зараженных превысило 300 человек. Также в стране зафиксировано 11 смертей.