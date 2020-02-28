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В мире зарегистрировали 57 новых жертв коронавируса

Новости » Общество     28.02.2020 - 07:08
В мире зарегистрировали 57 новых жертв коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Всего инфекцией заразились более 83,2 тысячи людей

В результате заражения коронавирусом Covid-19 состоянию на утро пятницы, 28 февраля, в мире зарегистрировали 57 новых смертей. Об этом передает South China Morning Post.

Сообщается, что в целом на коронавирусную инфекцию от начала вспышки заболели уже более 83,2 тысячи человек. Более 36,4 тысячи госпитализированных выздоровели. Всего умерли 2,858 человек.

На территории материкового Китая в пятницу зафиксировали 327 новых случаев заражения. Еще 44 человека умерли.

После Китая гаибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Южной Корее - 2022 человека. Умерли 13 человек.

При этом в Италии уже зарегистрировали 17 смертей, хотя вирус был обнаружен у 650 человек.

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Напомним, в посольстве Украины в Италии сообщили, что эвакуировать украинцев из Италии, где сейчас увеличивается количество зараженных новым коронавирусом, на сегодня не планируется. Одна из причины - открытое пространство воздушных и другое транспортное сообщение, что не запрещает самостоятельно выехать из страны.

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