ВМС США вклали майже $90 млн у гіперзвукову ракету Blackbeard: для чого вона потрібна

Контракт передбачає виробництво 50 ракет і розбудову виробничої бази, здатної випускати Blackbeard серійно, а не як обмежену експериментальну систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.
25 серпня 2026 року ВМС США уклали з компанією Castelion Corp. контракт вартістю майже 90 мільйонів доларів на розвиток гіперзвукової ударної ракети Blackbeard до рівня раннього оперативного застосування (Early Operational Capability, EOC).
Точна сума контракту становить $89 997 162. Замовлення передбачає розробку 50 ракет EOC та перехід Blackbeard у статус програми запису (Program of Record) ВМС. Castelion надаватиме інженерні, технічні, логістичні та виробничі послуги, які мають наблизити ракету до оперативної конфігурації. Роботи виконуватимуться в Торренсі, штат Каліфорнія, із завершенням у серпні 2028 року.
Контракт продовжує серію попередніх угод: у лютому 2026 року фінансувалися повномасштабні прототипи, льотні випробування та підготовка до польового застосування, а квітнева модифікація додала вимоги щодо конфігурацій випробувань та інтеграції, а також бойові пуски в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США.
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Окремий напрям розвитку Blackbeard - інтеграція з палубним винищувачем F/A-18E/F Super Hornet. У квітні Castelion повідомляла, що ця робота включає сертифікацію безпеки та льотної придатності, а також випробування, пов'язані з базуванням на авіаносці; досягнення EOC для авіаційної версії заплановане на 2027 рік.
Авіаносна ракета дає можливість переміщувати точку пуску разом із авіакрилом і кораблем, ускладнюючи прогнозування можливого напрямку удару для розвідки та ППО супротивника.
Другий ключовий елемент програми - виробничі масштаби. Формулювання теми SBIR прямо визначає завдання як створення "недорогої, придатної до масового виробництва" зброї, а серпневий контракт передбачає розгортання виробничих потужностей і випуск 50 ракет EOC.
Це відрізняє Blackbeard від типових гіперзвукових програм, які часто залишаються обмеженими за кількістю через високу вартість і складність виробництва: ВМС розраховують отримати зброю, здатну поповнювати арсенал у відчутних обсягах під час тривалого конфлікту.
Гіперзвукова зброя залишається одним із пріоритетних напрямів переозброєння США. Раніше повідомляла, що армія США вперше провела повноцінне випробування гіперзвукової боєголовки, вистріливши нею з переробленої під ці цілі великокаліберної гармати на полігоні Юма в Аризоні - такий метод дозволяє перевіряти вразливість боєголовки без витрати цілої ракети на кожен тест.
Тим часом загроза з боку гіперзвукового та балістичного озброєння залишається актуальною і для України. Росія посилює удари північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, а президент Володимир Зеленський попереджав про нарощення таких поставок як ознаку підготовки Москви до подальшої ескалації війни.