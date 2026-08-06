У США переробили гігантську гармату для випробувань гіперзвукової зброї

Армія США вперше провела повноцінне випробування гіперзвукової боєголовки, вистріливши нею з великокаліберної гармати на полігоні Юма в Аризоні. Такий спосіб дозволяє перевіряти вразливість і працездатність боєголовки під час удару по цілі, не витрачаючи на кожен тест цілу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition .

Гармату для наддальнобійної артилерії переробили під тести боєголовок

30 липня 2026 року на полігоні Юма в Аризоні відбулося перше повноцінне випробування гіперзвукової боєголовки, запущеної за допомогою гарматної системи. Тест провели спільно фахівці полігону, Центру озброєнь DEVCOM та Ліверморської національної лабораторії.

Для пострілу використали Heavy Artillery Test System (HATS) — стаціонарну установку, створену на основі скасованої програми Strategic Long Range Cannon (SLRC), яка колись передбачала розробку мобільної гармати, здатної уражати цілі на відстані понад 1600 км.

Такий метод випробувань дозволяє розганяти боєголовку до потрібної швидкості без застосування ракетного двигуна, що суттєво здешевлює й пришвидшує тестування.

Гарматний постріл не відтворює роботу маршового двигуна, гіперзвуковий політ чи маневрування ракети. Натомість він дає змогу зосередитися виключно на тому, що відбувається в момент удару по цілі: чи витримує конструкція боєголовки, чи спрацьовує детонатор і чи зберігається цілісність корисного навантаження.

Навіщо військовим окрема "гарматна" методика тестів

Головна перевага гарматного методу — вартість і швидкість. Повноцінний політний тест гіперзвукової ракети потребує ракети-носія, двигунів, систем наведення, полігонного супроводу та коштує мільйони доларів за один запуск, тоді як гармата дозволяє провести значно більше пострілів у межах того ж бюджету.

Для збереження боєголовки під час різкого пострілу інженери розробили спеціальний захисний пакет запуску (Integrated Launch Package) із піддоном та електронним запобіжно-виконавчим пристроєм, які захищають конструкцію, детонатор і телеметричні датчики від навантажень, що перевищують ті, які боєголовка відчуває під час звичайного ракетного старту.

Повноцінні польотні випробування ракет залишаються необхідними для перевірки роботи двигунів, наведення та маневрування, однак гарматний метод дозволяє відокремити ці дорогі й складні тести від значно дешевшої перевірки суто вражаючої дії боєголовки.

За задумом розробників, це має пришвидшити розробку нових гіперзвукових боєприпасів і дати інженерам більше даних для калібрування комп'ютерних моделей.