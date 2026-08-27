ВМС США вложили почти $90 млн в гиперзвуковую ракету Blackbeard: для чего она нужна

ВМС профинансировали переход ракеты к стадии оперативного применения

25 августа 2026 года ВМС США заключили с компанией Castelion Corp. контракт стоимостью около 90 миллионов долларов на развитие гиперзвуковой ударной ракеты Blackbeard до уровня раннего оперативного применения (Early Operational Capability, EOC).

Точная сумма контракта составляет $89 997 162. Заказ предусматривает разработку 50 ракет EOC и переход Blackbeard в статус программы записи (Program of Record) ВМС. Castelion будет предоставлять инженерные, технические, логистические и производственные услуги, приближающие ракету к оперативной конфигурации. Работы будут выполняться в Торренсе, штат Калифорния, с завершением в августе 2028 года.

Контракт продолжает серию предыдущих соглашений: в феврале 2026 года финансировались полномасштабные прототипы, летные испытания и подготовка к полевого применения, а апрельская модификация добавила требования по конфигурациям испытаний и интеграции, а также боевые пуски в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

Ракета сможет стартовать с авианосных истребителей и масштабироваться в производстве

Отдельное направление развития Blackbeard – интеграция с палубным истребителем F/A-18E/F Super Hornet. В апреле Castelion сообщала, что эта работа включает в себя сертификацию безопасности и летной годности, а также испытания, связанные с базированием на авианосце; Достижение EOC для авиационной версии запланировано на 2027 год.

Авианосная ракета позволяет перемещать точку пуска вместе с авиакрылом и кораблем, затрудняя прогнозирование возможного направления удара для разведки и ПВО противника.

Второй ключевой элемент программы – производственные масштабы. Формулировка темы SBIR прямо определяет задачу как создание "недорогого, пригодного к массовому производству" оружия, а августовский контракт предполагает развертывание производственных мощностей и выпуск 50 ракет EOC.

Это отличает Blackbeard от типичных гиперзвуковых программ, часто остающихся ограниченными по количеству из-за высокой стоимости и сложности производства: ВМС рассчитывают получить оружие, способное пополнять арсенал в ощутимых объемах во время длительного конфликта.