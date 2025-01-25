У ВМС розповіли про ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі та який можливий залп ракет

Як уточнили військові, даний російський ракетоносій має загальний залп до чотирьох "Калібрів".

Також в українських ВМС поінформували, що в Азовському морі російські кораблі відсутні.

Що стосується Середземного моря, то вранці там спостерігаються 6 військових суден РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.



В Силах оборони України розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 12 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 12 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.





"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вже традиційно констатували у ВМС ЗСУ.