У ВМС розповіли про ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі та який можливий залп ракет

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 25 січня, фіксуються два ворожі військові кораблі, які РФ вивела на бойове чергування. Серед них є носій крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Військово-морських сил ЗСУ.
Як уточнили військові, даний російський ракетоносій має загальний залп до чотирьох "Калібрів".
Також в українських ВМС поінформували, що в Азовському морі російські кораблі відсутні.
Що стосується Середземного моря, то вранці там спостерігаються 6 військових суден РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.
В Силах оборони України розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вже традиційно констатували у ВМС ЗСУ.
В середині січня спікер ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що ракетоносії РФ, які роками перебувають у Середземному морі, наразі не демонструють ознак активного застосування.
Нагадаємо також, раніше Плетенчук також пояснив, як нещодавнє збиття ворожих вертольотів дронами ГУР Magura вплинуло на тактику російських окупантів у Чорному морі.
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