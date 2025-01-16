"Режим очікування": ВМС розповіли про присутність російських ракетоносіїв у Середземному морі

Російські ракетоносії, які вже кілька років знаходяться в Середземному морі, наразі не демонструють ознак активного застосування. Перебування цих суден у цьому регіоні - це скоріше частина постійної оперативної присутності, а не підготовка до бойових дій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Це такий у них спосіб присутності. В Середземному морі є постійне оперативне угрупування, яке раніше базувалося в Тартусі. Станом на зараз вони просто бовтаються в морі", - зазначив Плетенчук.

За його словами, хоча ракетоносії Росії перебувають у Середземному морі, жодного застосування їхніх бойових можливостей не спостерігалося останніми роками.

Важливою деталлю є те, що українські військові уважно стежать за ситуацією, адже вже понад 10 діб російські сили не мають змоги потрапити на свою базу в сирійському Тартусі - єдину закордонну військово-морську базу Росії.

Плетенчук підкреслив, що це свідчить про те, що на базі є певні обмеження, які, ймовірно, впливають на їхню подальшу діяльність.

"Ймовірніше за все, це зараз більше такий режим очікування", - зазначив він, припускаючи, що росіяни поки утримують свою військову присутність у регіоні.

З огляду на ці обставини, ВМС України продовжують моніторити ситуацію і готові реагувати на будь-які зміни в діях російських сил у цьому важливому регіоні.

За його словами, ця ситуація також є частиною ширшої стратегії Росії в Середземному морі, де вона намагається утримувати контроль і зберігати вплив на важливі морські шляхи, одночасно мінімізуючи ризики для своїх сил.

ВМС України, своєю чергою, продовжують постійно моніторити ситуацію, враховуючи всі зміни у поведінці російських сил. Вони готові реагувати на будь-які зміни в обстановці і, в у разі потреби, оперативно вжити заходів для захисту національних інтересів.