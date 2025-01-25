В ВМС рассказали о вражеском носителе "Калибров" в Черном море и какой возможен залп ракет

В акватории Черного моря сегодня утром, 25 января, фиксируются два вражеских военных корабля, которые РФ вывела на боевое дежурство. Среди них есть носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Военно-морских сил ВСУ.
Как уточнили военные, данный российский ракетоноситель имеет общий залп до четырех "Калибров".
Также в украинских ВМС проинформировали, что в Азовском море российские корабли отсутствуют.
Что касается Средиземного моря, то утром там наблюдаются 6 военных судов РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
В Силах обороны Украины рассказали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом совершили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - уже традиционно констатировали в ВМС ВСУ.
В середине января спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что ракетоносители РФ, которые годами находятся в Средиземном море, пока не демонстрируют признаков активного применения.
Напомним также, ранее Плетенчук также объяснил, как недавнее сбивание вражеских вертолетов дронами ГУР Magura повлияло на тактику российских оккупантов в Черном море.
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