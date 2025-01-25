В ВМС рассказали о вражеском носителе "Калибров" в Черном море и какой возможен залп ракет

Как уточнили военные, данный российский ракетоноситель имеет общий залп до четырех "Калибров".

Также в украинских ВМС проинформировали, что в Азовском море российские корабли отсутствуют.

Что касается Средиземного моря, то утром там наблюдаются 6 военных судов РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.



В Силах обороны Украины рассказали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом совершили:

в Черное море - 12 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 12 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.





"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - уже традиционно констатировали в ВМС ВСУ.