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У ВМС розповіли, як збиття вертольотів дронами Magura вплинуло на тактику РФ у Чорному морі

Четвер 09 січня 2025 12:35
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У ВМС розповіли, як збиття вертольотів дронами Magura вплинуло на тактику РФ у Чорному морі Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Кава

Знищення російських гелікоптерів за допомогою дронів Magura V5 знизило кількість вильотів окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після ліквідації вертольотів знизилась кількість вильотів ворожої авіації. Але росіяни все одно вимушені використовувати гелікоптери для протидронової боротьби.

"Це їхнє основне завдання - патрулювання, виявлення та знищення наших морських дронів. Від цієї практики вони не відмовилися. Крім того, що в них немає вибору, вони ніколи з першої спроби до кінця не розуміють ситуацію", - сказав Плетенчук.

Він зауважив, що у росіян є така звичка - тільки після повторних влучних ударів ЗСУ вони починають розуміти, що ситуація змінилася та роблять певні висновки.

"Тому картинка в принципі залишається більш-менш сталою, але сподіваюся що в якийсь момент вона зміниться в контексті використання авіації в акваторії Чорного моря, тому що це насправді проблема для нас. Росіяни продовжують у повітряному просторі навколо Криму, у східній частині Чорного моря, як мінімум, домінувати, в тому числі й тактичною авіацією", - наголосив речник.

Збиття вертольота Мі-8

Нагадаємо, 31 грудня, українські розвідники знищили російський вертоліт Мі-8. Вперше у світі операція була проведена за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували російські повітряні цілі. Однак тоді російська техніка все ж "дотягувала" до берегової лінії, хоч і була підбита. А 31 грудня російський вертоліт Мі-8 був збитий і впав у воду.

Пізніше стало відомо, що під час цієї операції українські розвідники знищили два російські гелікоптери у Чорному морі. Також ще один вертоліт було підбито

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