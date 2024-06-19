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У ВМС розповіли про ворожі ракетоносії в Чорному й Азовському морях: який можливий залп

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 19 червня, фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що загальний залп ракет даного корабельного угруповання в Чорноморсько-Азовському регіоні може скласти 24 ракет.

Так, розповіли у ВМС, станом на 6:30 ранку середи були помічені:

  • в Чорному морі - 2 кораблі РФ, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Азовському морі - 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет;
  • в Середземному морі - 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, поінформували військові, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

Як повідомлялося раніше, речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.

Додамо, також представник ВМС розповів, що окупанти встановлюють бонові загородження в Чорному морі в кілька шарів, але українські морські дрони все одно уражають кораблі загарбників.

Крім того, Плетенчук у розмові з РБК-Україна назвав причину, чому РФ перевела частину кораблів у Азовське море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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