У ВМС розповіли про ворожі ракетоносії в Чорному й Азовському морях: який можливий залп

Як повідомлялося раніше, речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.

Додамо, також представник ВМС розповів, що окупанти встановлюють бонові загородження в Чорному морі в кілька шарів, але українські морські дрони все одно уражають кораблі загарбників.

Крім того, Плетенчук у розмові з РБК-Україна назвав причину, чому РФ перевела частину кораблів у Азовське море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.