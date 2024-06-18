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У ВМС на прикладі пояснили, чому бонові загородження РФ у Чорному морі не ефективні

Вівторок 18 червня 2024 20:51
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У ВМС на прикладі пояснили, чому бонові загородження РФ у Чорному морі не ефективні Архівне фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни встановлюють бонові загородження в Чорному морі в кілька шарів, але українські морські дрони все одно уражають кораблі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.

"Я можу тільки нагадати, принагідно, що під час знищення рейдового буксира, який це бонове загородження ставив, там на відео чудово видно, як той дрон долає це бонове загородження", - заявив Плетенчук.

За його словами, вірити в ефективність бонових загороджень РФ в Чорному морі можна, але практика показує інший результат. Хоча росіяни продовжують будувати подібні інженерні споруди в Чорному морі.

"Вони намагаються звузити ділянку, яку треба контролювати, безпосередньо в Керченській протоці. І сама ціль така, що звузивши цю ділянку, дрон має обрати найпростіший шлях, там, де нема бонового загородження, для того, щоб швидше пройти. А чим менше вона, тим легше її контролювати, розрахунок приблизно такий", - пояснив Плетенчук.

При цьому речник додав, що суднам, які проходять через Керченську протоку в порти Російської Федерації, наявність цих загороджень не полегшує навігацію.

Росіяни намагаються захистити свій флот у Чорному морі

Українські воїни за допомогою надводних дронів завдають ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ у районі окупованого Криму.

При цьому росіяни намагаються придумати способи для захисту свого флоту. Раніше Плетенчук повідомляв, що для цього окупанти використовували потонулі баржі.

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