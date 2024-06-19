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В ВМС рассказали о вражеских ракетоносителях в Черном и Азовском морях: какой возможен залп

Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 19 июня, фиксируется пребывание четырех российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что общий залп ракет данной корабельной группировки в Черноморско-Азовском регионе может составить 24 ракеты.

Так, рассказали в ВМС, по состоянию на 6:30 утра среды были замечены:

  • в Черном море - 2 корабля РФ, 1 из которых являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море - 8 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет;
  • в Средиземном море - 1 российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, проинформировали военные, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.

Как сообщалось ранее, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.

Добавим, также представитель ВМС рассказал, что оккупанты устанавливают боновые заграждения в Черном море в несколько слоев, однако украинские морские дроны все равно поражают корабли захватчиков.

Кроме того, Плетенчук в разговоре с РБК-Украина назвал причину, по которой РФ перевела часть кораблей в Азовское море.

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