В ВМС рассказали о вражеских ракетоносителях в Черном и Азовском морях: какой возможен залп

Как сообщалось ранее, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.

Добавим, также представитель ВМС рассказал, что оккупанты устанавливают боновые заграждения в Черном море в несколько слоев, однако украинские морские дроны все равно поражают корабли захватчиков.

Кроме того, Плетенчук в разговоре с РБК-Украина назвал причину, по которой РФ перевела часть кораблей в Азовское море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.