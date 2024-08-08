ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" перебуває в Чорному морі

Військові уточнили, що загальний залп двох ракетоносії складає до 8 ракет типу "Калібр".

Водночас в Азовському морі, станом на 06:00, не зафіксовано жодного російського корабля.

Однак два кораблі продовжують перебувати у Середземному морі. Один з них є ракетоносієм "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).