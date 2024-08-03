Чи продовжать ЗСУ бити по російських субмаринах: думки експертів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі військово-морського експерта Defence Express Володимира Заблоцького та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

"Вони (російські кораблі, - ред.) можуть заходити до кримських портів, але ненадовго. Залишатися довше ніж на добу - це самогубство. Крім того, росіяни зведуть до мінімуму надводне положення субмарин, коли ті виконуватимуть завдання в морі. Щоб мінімізувати ризики ураження не тільки ракетною зброєю, а й важкими дронами", - пояснює Коваленко.

На думку експерта, не виключено, що за деякий час з основної бази в Новоросійську підводні човни взагалі переведуть до Абхазії, де закінчується будівництво морської бази. Тим більше, що заявлена дальність ракет "Калібр" перевищує 2000 км і по Україні їх запускають навіть з Каспійського моря.

"Хоча я не бачу причин, чому морські дрони не можуть атакувати базу в Абхазії. Це окупована територія Грузії, не думаю, що для нас можуть бути якоюсь проблемою такі удари", - вважає він.

Водночас Заблоцький зауважив, що крім трьох суден проекту "Варшавянка", у Чорному морі є ще підводний човен проекту "Алроса", який, за непідтвердженою інформацією, також може запускати "Калібри".

Він заявив, що в питанні щодо можливостей зі знищення інших субмарин є багато факторів, які слід враховувати.

"Я припускаю, що можуть бути вражені, але в Крим вони навряд чи заходитимуть. У них спеціальна база в Новоросійську, вони ховаються, щогодини перешвартовуються, змінюють місця стоянки. Але, можливо, у нас просто нічим вдарити або ж не дозволяють західні партнери", - підкреслив експерт.