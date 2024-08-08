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ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" находится в Черном море

Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

На утро, 8 августа, в Черном море зафиксировано пребывание двух вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", которые Россия вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что общий залп двух ракетоносителей составляет до 8 ракет типа "Калибр".

В то же время в Азовском море, по состоянию на 06:00, не зафиксирован ни один российский корабль.

Однако два корабля продолжают находиться в Средиземном море. Один из них является ракетоносителем "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 10 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Напомним, что на прошлой недели Вооруженные силы Украины потопили в Севастополе подлотку "Ростов-на-Дону", а также поразили в оккупированном Крыму 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Кроме того, РБК-Украина ссылаясь на экспертов сообщало, продолжат ли ВСУ бить по российским субмаринам.

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