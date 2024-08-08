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ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" перебуває в Чорному морі

Четвер 08 серпня 2024 07:15
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ВМС розповіли, скільки носіїв "Калібрів" перебуває в Чорному морі Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 8 серпня, в Чорному морі зафіксовано перебування двох ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", які Росія вивела на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Військові уточнили, що загальний залп двох ракетоносії складає до 8 ракет типу "Калібр".

Водночас в Азовському морі, станом на 06:00, не зафіксовано жодного російського корабля.

Однак два кораблі продовжують перебувати у Середземному морі. Один з них є ракетоносієм "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

ВМС розповіли, скільки носіїв &quot;Калібрів&quot; перебуває в Чорному морі

Нагадаємо, що минулого тижня Збройні сили України потопили в Севастополі підводний човен "Ростов-на-Дону", а також вразили в окупованому Криму 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Крім того, РБК-Україна посилаючись на експертів повідомляло, чи продовжать ЗСУ бити по російських субмаринах.

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