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ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" находится в Черном море

Четверг 08 августа 2024 07:15
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ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" находится в Черном море Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

На утро, 8 августа, в Черном море зафиксировано пребывание двух вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", которые Россия вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что общий залп двух ракетоносителей составляет до 8 ракет типа "Калибр".

В то же время в Азовском море, по состоянию на 06:00, не зафиксирован ни один российский корабль.

Однако два корабля продолжают находиться в Средиземном море. Один из них является ракетоносителем "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 10 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

ВМС рассказали, сколько носителей &quot;Калибров&quot; находится в Черном море

Напомним, что на прошлой недели Вооруженные силы Украины потопили в Севастополе подлотку "Ростов-на-Дону", а также поразили в оккупированном Крыму 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Кроме того, РБК-Украина ссылаясь на экспертов сообщало, продолжат ли ВСУ бить по российским субмаринам.

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