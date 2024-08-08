ВМС рассказали, сколько носителей "Калибров" находится в Черном море

На утро, 8 августа, в Черном море зафиксировано пребывание двух вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", которые Россия вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что общий залп двух ракетоносителей составляет до 8 ракет типа "Калибр".

В то же время в Азовском море, по состоянию на 06:00, не зафиксирован ни один российский корабль.

Однако два корабля продолжают находиться в Средиземном море. Один из них является ракетоносителем "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 10 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).