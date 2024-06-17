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У ВМС розповіли про нову тактику Росії у Чорному морі

Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

У Чорному та Азовському морі є три підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Один з них постійно знаходиться в морі та становить загрозу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"В принципі можна сказати, що вони не присутні в Чорному морі, але є два нюанси", - сказав він.

За його словами, по-перше, - вони обрали формат такої присутності як підводні човни.

"Тобто надводного флоту немає, але є підводні човни. Їх загалом у складі чорноморського флоту РФ залишається станом на зараз чотири одиниці в Азово-чорноморському регіоні. З них три є носіями крилатих ракет. Щоправда, один з них не виходить в море - можливо, в нього є якісь технічні несправності", - повідомив Плетенчук.

Як зазначив Плетенчук, у Чорному морі росіяни зараз обрали таку тактику: постійно позмінно знаходиться один підводний човен.

"Це триває уже впродовж кількох тижнів. Якщо минулого разу вони вивели Б-871 "Алроса" проекту "Палтус", який не є носієм ракет, то зараз перебуває 636 проекту "Варшавянка". Він є носієм крилатих ракет і він у понеділок застосовував одну ракету по Миколаївській області - невдало", - додав він.

Речник МВС відзначив і інший нюанс. "У північну частину Чорного моря ці підводні човни з великою долею вірогідності зайти взагалі не можуть, тому що там операційна глибина не дозволяє такому класу підводних човнів оперувати в принципі. Тому підійти впритул до нашого узбережжя непомітно вони не зможуть", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, в вранці 17 червня у Чорному та Азовському морях перебуває сім російських кораблів, частина з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр"

Раніше повідомлялося, що російські війська тепер можуть перезарядити підводні човни у Новоросійську і для цього їм не потрібно повертатися у пункт базування в окупованому Севастополі.

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