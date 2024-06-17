В ВМС рассказали о новой тактике России в Черном море

"В принципе можно сказать, что они не присутствуют в Черном море, но есть два нюанса", - сказал он.

По его словам, во-первых, - они выбрали формат такого присутствия как подлодки.

"То есть надводного флота нет, но есть подлодки. Их в целом в составе черноморского флота РФ остается по состоянию на сегодняшний день четыре единицы в Азово-черноморском регионе. Из них три являются носителями крылатых ракет. Правда, одна из них не выходит в море - возможно, у нее есть какие-то технические неисправности", - сообщил Плетенчук.

Как отметил Плетенчук, в Черном море россияне сейчас выбрали такую тактику: постоянно посменно находится одна подлодка.

"Это длится уже несколько недель. Если в прошлый раз они вывели Б-871 "Алроса" проекта "Палтус", который не является носителем ракет, то сейчас находится 636 проекта "Варшавянка". Он является носителем крылатых ракет и в понедельник применял одну ракету по Николаевской области - неудачно", - добавил он.

Спикер МВД отметил и другой нюанс. "В северную часть Черного моря эти подлодки с большой долей вероятности зайти вообще не могут, потому что там операционная глубина не позволяет такому классу подлодок оперировать в принципе. Поэтому подойти вплотную к нашему побережью незаметно они не смогут", - сказал Плетенчук.