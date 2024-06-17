В Чорному й Азовському морях Росія тримає 7 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

В Чорному й Азовському морях сьогодні вранці, 17 червня, перебуває 7 кораблів Російської Федерації. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", а отже, кораблі можуть становити загрозу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Крім того, за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

Також військові фіксують 1 ворожий корабель в Середземному морі, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Так, за інформацією військових, станом на 06:00 фіксуються:

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40. Це найбільший показник від початку червня місяця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в РФ. Зокрема, один з агентів знищив релейну шафу.

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