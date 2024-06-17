В Чорному й Азовському морях Росія тримає 7 кораблів, серед них є носії "Калібрів"
В Чорному й Азовському морях сьогодні вранці, 17 червня, перебуває 7 кораблів Російської Федерації. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", а отже, кораблі можуть становити загрозу для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Так, за інформацією військових, станом на 06:00 фіксуються:
- в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Також військові фіксують 1 ворожий корабель в Середземному морі, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40. Це найбільший показник від початку червня місяця.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в РФ. Зокрема, один з агентів знищив релейну шафу.
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