У ВМС розповіли, яку роботу виконував уражений в Криму корабель "Коммуна"

Як розповів Плетенчук, судно мало на борту необхідне обладнання й підводні дрони. Перед цим терористи використовували "Комуну" для пошуку елементів, які цікавили керівництво Росії, на місці загибелі крейсера "Москва". Останнім призначенням корабля стало прикриття власним корпусом бойових "товаришів" у гавані.

Зміна командувача Чорноморським флотом

Коментуючи зміну командувача Чорноморським флотом, Плетенчук відзначив, що все це є "однією школою". Водночас ворог частково змінив тактику - посилив повітряний компонент, патрулювання прибережної смуги дронами й гелікоптерами.

"Але ця тактика залишилася йому у спадок. Загалом же вони продовжують шукати вихід з цієї ситуації, коли вони вимушені знаходитися в обороні", - пояснив Плетенчук.

Він додав, що кораблі Чорноморського флоту залишаються у пунктах базування, а ворог тим часом намагається посилити заходи з патрулювання акваторії для того, щоб убезпечити залишки своїх кораблів.

"Найбільшою загрозою для України залишаються носії крилатих ракет, морські платформи, які здатні їх запускати. Серед них є й підводні човни, серед них зараз налічуються три одиниці. І ці об'єкти складніше уражати. Але будь-який підводний човен усе одно базується в пункті базування в надводному положенні", – підсумував Плетенчук.

Ураження "Коммуни"

Вчора, 21 квітня, ранок у Севастополі розпочався з вибухів. Окупаційна адміністрація повідомила про відбиття атаки на корабель Росії, втім, в мережі заявили про "приліт". "Кримский ветер" розповів про ймовірний удар по кораблю "Коммуна", а ВМС пізніше підтвердили цю інформацію.

Корабель "Коммуна" є найстарішим кораблем на озброєнні Військово-морських сил країни терориста. Його спустили на воду аж у 1913 році.