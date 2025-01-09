В ВМС рассказали, как сбивание вертолетов дронами Magura повлияло на тактику РФ в Черном море

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, после ликвидации вертолетов снизилось количество вылетов вражеской авиации. Но россияне все равно вынуждены использовать вертолеты для противодроновой борьбы.

"Это их основная задача - патрулирование, выявление и уничтожение наших морских дронов. От этой практики они не отказались. Кроме того, что у них нет выбора, они никогда с первой попытки до конца не понимают ситуацию", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что у россиян есть такая привычка - только после повторных точных ударов ВСУ они начинают понимать, что ситуация изменилась и делают определенные выводы.

"Поэтому картинка в принципе остается более-менее постоянной, но надеюсь, что в какой-то момент она изменится в контексте использования авиации в акватории Черного моря, потому что это на самом деле проблема для нас. Россияне продолжают в воздушном пространстве вокруг Крыма, в восточной части Черного моря, как минимум, доминировать, в том числе и тактической авиацией", - подчеркнул спикер.

Сбитие вертолета Ми-8

Напомним, 31 декабря, украинские разведчики уничтожили российский вертолет Ми-8. Впервые в мире операция была проведена с помощью ударного морского дрона Magura V5.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали российские воздушные цели. Однако тогда российская техника все же "дотягивала" до береговой линии, хоть и была подбита. А 31 декабря российский вертолет Ми-8 был сбит и упал в воду.