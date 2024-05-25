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У ВМС розповіли, чи вивела РФ ракетоносії в море

Фото: військові розповіли, чи РФ вивела ракетоносії в Чорне море 25 травня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у суботу, 25 травня, Росія вивела у Чорне море один корабель. Але він не є ракетоносієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

А в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Ситуація з кораблями у РФ

Українські військові постійно "мінусують" російські кораблі. При цьому окупантам навіть не допомогло перекидання майже 15 кораблів у Новоросійськ після удару по штабу ЧФ РФ восени минулого року.

Наприклад, українські військові в ніч проти 19 травня змогли вразити російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував у окупованому Севастополі.

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