В ВМС рассказали, вывела ли РФ ракетоносители в море

Утром в субботу, 25 мая, Россия вывела в Черное море один корабль. Но он не является ракетоносителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"В Черном море 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
А в Средиземном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Украинские военные постоянно "минусуют" российские корабли. При этом, оккупантам даже не помогла переброска почти 15 кораблей в Новороссийск после удара по штабу ЧФ РФ осенью прошлого года.
Например, украинские военные в ночь на 19 мая смогли поразить российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.
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