У ВМС пояснили важливість ураження "Панцирів" у Криму

Ураження ППО у Криму

Україна нещодавно ударила по двох комплексах "Панцир" та вогневій групі окупантів у Криму, а також по пункту управління дронами в Запорізькій області та складу на Луганщині. Це важливо для подальших дій ЗСУ, каже Плетенчук.

За словами речника ВМС, іноді навіть російські пропагандисти заявляють, що не всі військові аеродроми РФ мають повноцінний захист. Це тільки резиденцію російського диктатора Володиира Путіна на Валдаї прикривають десятки "Панцирів".

"Є дефіцит - це, по-перше. По-друге, виробництво цих ППО є дороговартісним, складним через велику кількість іноземних комплектуючих. І виробництво повинно покривати темпи втрат, а темпи втрат високі, через що й виникає дефіцит", - сказав Плетенчук.

Поразка кожної одиниці ППО противника має велике значення, зазначив речник. Наступним етапом буде вражена ціль, яку установка прикривала.

Також Плетенчук уточнив, що "Панцирі" не є "досконалістю інженерії", а мають певні недоліки.

Як наголосив військовий, кожна установка ППО, яка уражена, відкриває Силам оборони нові можливості. Адже ППО "сама себе" не захищає, за нею є інші цілі.