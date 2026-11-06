У ВМС объяснили важность поражения "Панцирей" в Крыму

Поражение ПВО в Крыму

Украина недавно ударила по двум комплексам "Панцирь" и огневой группе оккупантов в Крыму, а также по пункту управления дронами в Запорожской области и складу в Луганской области. Это важно для последующих действий ВСУ, говорит Плетенчук.

По словам спикера ВМС, иногда даже российские пропагандисты заявляют, что не все военные аэродромы РФ имеют полноценную защиту. Это только резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае прикрывают десятки "Панцирей".

"Есть дефицит - это, во-первых. Во-вторых, производство этих ПВО является дорогостоящим, сложным из-за большого количества иностранных комплектующих. И производство должно покрывать темпы потерь, а темпы потерь высокие, из-за чего и возникает дефицит", - сказал Плетенчук.

Поражение каждой единицы ПВО противника имеет большое значение, отметил спикер. Следующим этапом будет поражена цель, которую установка прикрывала.

Также Плетенчук уточнил, что "Панцири" не "совершенство инженерии", а имеют определенные недостатки.

Как отметил военный, каждая пораженная установка ПВО открывает Силам обороны новые возможности. Ведь ПВО "сама себя" не защищает, за ней есть другие цели.