"Панцир-С1", місце запуску дронів й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

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Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску дроні та об’єкти забезпечення російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі Кудепсти Краснодарського краю РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". У районі Донецька українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу. Також українські воїни били по логістичних об’єктах противника. У районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських підрозділів.



Крім того, у районі Строітєля Бєлгородської області РФ уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника.

