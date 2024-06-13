UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ВМС пояснили нову тактику росіян з підводними човнами в Чорному морі

Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Олександр Білоус

Росіяни останнім часом останнім часом стали позмінно виводити в Чорне море по одному підводному човну, який становить загрозу через "Калібри".

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вони там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна", - сказав він.

Плетенчук повідомив, що у росіян чотири підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

"І вони змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій. І він навіть одну з тих ракет запустив кілька днів тому, правда, безрезультатно" - сказав він та додав, що ракета була випущена по Миколаївській області.

 

Раніше повідомлялося, що у Чорному й Азовському морях перебуває вісім російських кораблів, частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, тепер російські війська можуть перезарядити підводні човни у Новоросійську. Для цього їм не потрібно повертатися у пункт базування у тимчасово окупованому Севастополі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское море