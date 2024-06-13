В ВМС пояснили новую тактику россиян с подлодками в Черном море

"Они там сейчас находятся, как мы видим, посменно. Это такая тактика, которую выбрал наш враг: присутствие в акватории Черного моря происходит непосредственно благодаря наличию там на постоянной основе подводной лодки", - сказал он.

Плетенчук сообщил, что у россиян четыре подлодки в Азово-Черноморском регионе, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр".

"И они меняют единственную подлодку, которая не является носителем. Выходит, что у них в море присутствует носитель. И он даже одну из тех ракет запустил несколько дней назад, правда, безрезультатно" - сказал он и добавил, что ракета была выпущена по Николаевской области.