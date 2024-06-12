В Чорному й Азовському морях Росія тримає 8 кораблів, серед них є носії "Калібрів"
В Чорному й Азовському морях фіксуються 8 російських кораблів. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військові-Морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Зазначається, що дані щодо знаходження флоту противника в акваторії морів актуальні станом на ранок 12 червня, о 6:50.
Зокрема, в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 4 ракет.
При цьому в Азовському морі фіксуються знаходження 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет і мають загальний залп до 24 ракет.
Крім того, 2 ворожих кораблів помічені в Середземному морі. Обидва є носіями крилатих ракет, а загальний залп - до 12 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.
Нагадаємо, що вранці 12 червня, Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами. Особливо ворог зосередив увагу на столицю. Як повідомили у КГВА, силами ППО було знищено всі ворожі цілі, які летіли на Київ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати надішлють Україні ще одну систему Patriot. Цей крок схвалив президент США Джо Байден. Інформацію про передачу ЗРК підтвердили два американських чиновника на умовах анонімності.
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