В Чорному й Азовському морях Росія тримає 8 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

В Чорному й Азовському морях фіксуються 8 російських кораблів. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військові-Морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Зазначається, що дані щодо знаходження флоту противника в акваторії морів актуальні станом на ранок 12 червня, о 6:50.

Зокрема, в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 4 ракет.

При цьому в Азовському морі фіксуються знаходження 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет і мають загальний залп до 24 ракет.

Крім того, 2 ворожих кораблів помічені в Середземному морі. Обидва є носіями крилатих ракет, а загальний залп - до 12 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.