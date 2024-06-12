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В Чорному й Азовському морях Росія тримає 8 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

Середа 12 червня 2024 07:57
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В Чорному й Азовському морях Росія тримає 8 кораблів, серед них є носії "Калібрів" Фото: ворожі кораблі продовжують знаходитись в акваторії морів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

В Чорному й Азовському морях фіксуються 8 російських кораблів. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військові-Морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Зазначається, що дані щодо знаходження флоту противника в акваторії морів актуальні станом на ранок 12 червня, о 6:50.

Зокрема, в Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 4 ракет.

При цьому в Азовському морі фіксуються знаходження 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет і мають загальний залп до 24 ракет.

Крім того, 2 ворожих кораблів помічені в Середземному морі. Обидва є носіями крилатих ракет, а загальний залп - до 12 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

В Чорному й Азовському морях Росія тримає 8 кораблів, серед них є носії &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, що вранці 12 червня, Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами. Особливо ворог зосередив увагу на столицю. Як повідомили у КГВА, силами ППО було знищено всі ворожі цілі, які летіли на Київ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати надішлють Україні ще одну систему Patriot. Цей крок схвалив президент США Джо Байден. Інформацію про передачу ЗРК підтвердили два американських чиновника на умовах анонімності.

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