У ВМС показали відео знищення складу боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі

Українські військові завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального російських загарбників, що був розташований на Кінбурнській косі у Чорному морі. Внаслідок атаки об'єкт був ліквідований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України у Facebook .

Зазначається, що операція була проведена підрозділом ВМС ЗСУ "Black Six".

Також військові оприлюднили відео знищення ворожого складу БК та пального на Кінбурнській косі.

На кадрах можна побачити, що по ворожому об'єкту був завданий удар із застосуванням безпілотника, і після скиду боєприпасу відбувся вибух, та розпочалася сильна пожежа.

У ВМС ЗСУ не уточнили, коли саме був знищений цей склад російських загарбників.

Операції на Кінбурнській косі

Раніше повідомлялося, що на початку серпня спецпризначенці ГУР МОУ здійснили рейд на Кінбурнську косу. Тоді ж розвідники знищили кілька одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських загарбників.

Також українські бійці встановили бойовий прапор ГУР біля укріплення росіян на позиції "Пам'ятник Суворова", а пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено стяг України.

Згодом, 13 серпня, в ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі. В розвідці також поінформували, що були знищені БТР, особовий склад противника й не тільки.

А 19 серпня в ГУР МОУ розповіли, що легіонери розвідники взяли участь в операції на Кінбурнській косі. Під час бойових завдань вдалось завдати уражень по низці цілей окупантів.

Ситуація на Кінбурнській косі

Нагадаємо, Кінбурнська коса лишається єдиною ділянкою у Миколаївській області, яка досі перебуває під контролем російських окупантів. Періодично там відбувалися бойові дії.

На початку 2023-го в Силах оборони півдня України повідомляли, що жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою. Згодом в ЗСУ зазначили, що українські військові суттєво потіснили росіян на цій косі, й стійкого перебування ворога там не фіксували.

Додамо, нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що з Кінбурнської коси російські загарбники продовжують обстріли південних районів Миколаївської та Херсонської областей. А також з цієї локації ворог має можливість атакувати судна, що можуть потенційно вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману.