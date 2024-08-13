Знищені БТР, особовий склад й не тільки. В ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі

Під час серпневої операції на Кінбурнській косі розвідувально-ударна група "Циклон" завдала ураження дронами по спостережних пунктах, техніці та особовому складу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міжнародного легіону Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

На відео можна побачити ураження дронами:

кулеметного розрахунку;

БМ "Тигр";

БТР з особовим складом;⠀

спостережного пункту;⠀

кулеметного розрахунку;

розрахунку ПТРК;

пікапу;

УАЗ с особовим складом;

машини УАЗ;⠀

мінометного розрахунку;

УАЗ;⠀

антени;⠀

спостережного пункту;⠀

особового складу в будинку;⠀

особового складу в будинку;⠀

УАЗ;⠀

вогневої позиції

Операція на Кінбурнській косі

9 серпня спецпризначенці розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу, яка тимчасово перебуває під контролем ворога. Тоді ж розвідники знищили шість одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських терористів. Зокрема встановили бойовий прапор розвідки біля укріплення росіян на позиції "Пам'ятник Суворова".

Пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено прапор України.