Знищені БТР, особовий склад й не тільки. В ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі
Під час серпневої операції на Кінбурнській косі розвідувально-ударна група "Циклон" завдала ураження дронами по спостережних пунктах, техніці та особовому складу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міжнародного легіону Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
На відео можна побачити ураження дронами:
- кулеметного розрахунку;
- БМ "Тигр";
- БТР з особовим складом;⠀
- спостережного пункту;⠀
- кулеметного розрахунку;
- розрахунку ПТРК;
- пікапу;
- УАЗ с особовим складом;
- машини УАЗ;⠀
- мінометного розрахунку;
- УАЗ;⠀
- антени;⠀
- спостережного пункту;⠀
- особового складу в будинку;⠀
- особового складу в будинку;⠀
- УАЗ;⠀
- вогневої позиції
Операція на Кінбурнській косі
9 серпня спецпризначенці розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу, яка тимчасово перебуває під контролем ворога. Тоді ж розвідники знищили шість одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських терористів. Зокрема встановили бойовий прапор розвідки біля укріплення росіян на позиції "Пам'ятник Суворова".
Пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено прапор України.
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