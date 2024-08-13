ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищені БТР, особовий склад й не тільки. В ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі

Вівторок 13 серпня 2024 09:32
UA EN RU
Знищені БТР, особовий склад й не тільки. В ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час серпневої операції на Кінбурнській косі розвідувально-ударна група "Циклон" завдала ураження дронами по спостережних пунктах, техніці та особовому складу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міжнародного легіону Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

На відео можна побачити ураження дронами:

  • кулеметного розрахунку;
  • БМ "Тигр";
  • БТР з особовим складом;⠀
  • спостережного пункту;⠀
  • кулеметного розрахунку;
  • розрахунку ПТРК;
  • пікапу;
  • УАЗ с особовим складом;
  • машини УАЗ;⠀
  • мінометного розрахунку;
  • УАЗ;⠀
  • антени;⠀
  • спостережного пункту;⠀
  • особового складу в будинку;⠀
  • особового складу в будинку;⠀
  • УАЗ;⠀
  • вогневої позиції

Операція на Кінбурнській косі

9 серпня спецпризначенці розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу, яка тимчасово перебуває під контролем ворога. Тоді ж розвідники знищили шість одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських терористів. Зокрема встановили бойовий прапор розвідки біля укріплення росіян на позиції "Пам'ятник Суворова".

Пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено прапор України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія