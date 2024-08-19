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Легіонери-розвідники знищили техніку та особовий склад окупантів на Кінбурнській косі (відео)

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 12:57
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Легіонери-розвідники знищили техніку та особовий склад окупантів на Кінбурнській косі (відео) Фото: операція ГУР на Кінбурнській косі (militarist.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Легіонери розвідники взяли участь в операції на Кінбурнській косі. Під час бойових завдань воїнам вдалось завдати уражень по низці цілей окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота воїнів групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО України, які взяли участь в операції на Кінбурнській косі.

На відео показані вогневі ураження та знищення ворожих цілей:

  • два кулеметних розрахунки
  • 4 одиниці УАЗ
  • БМ «Тигр»
  • БТР з особовим складом
  • 2 спостережні пункти
  • 2 точки особового складу у будинках
  • розрахунок ПТРК
  • пікап
  • мінометний розрахунок
  • вогнева позиція ворога

Ситуація на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса лишається єдиною ділянкою у Миколаївській області, яка досі перебуває під контролем російських окупантів. Там періодично відбувалися бойові дії.

На початку 2023-го в Силах оборони півдня України повідомляли, що жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою. Згодом в ЗСУ зазначили, що українські військові суттєво потіснили росіян на цій косі, й стійкого перебування ворога там не фіксували.

Нагадаємо, що нещодавно спецпризначенці ГУР МОУ здійснили рейд на Кінбурнську косу. Тоді розвідники знищили кілька одиниць броньованої техніки ворога й десятки російських загарбників.

Крім того, українські бійці встановили бойовий прапор ГУР біля укріплення росіян, а пізніше на тимчасово окупованій Кінбурнській косі було також встановлено стяг України.

Згодом в ГУР показали кадри із операції на Кінбурнській косі. В розвідці також поінформували, що були знищені БТР, особовий склад противника й не тільки.

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ГУР Кінбурнська коса
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