ВМС показали відео знищення російського ППО "Панцир-С1"

Бійці розвідки знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплект "Панцир-С1" на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил України.
Як розповіли у ВМС, російську зброю було знищено бійцями 140-й окремого розвідувального батальйону. Це відбулось у липня цього року на Херсонському напрямку.
"Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для захисту важливих об'єктів і військових угруповань від різних видів повітряних загроз на коротких та середніх дистанціях.
Основні характеристики:
Раніше РБУ-Україна розповідало про те, як спецпризначенці СБУ "полюють" на російські системи протиповітряної оборони. Воїни знищили щонайменше вісім зенітних комплексів за останній час.
Також українські військові знищують російську ППО у Криму. Так, у червні відбулося декілька атак на позиції С-300 та С-400 на окупованому півострові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.