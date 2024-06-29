Тор, Панцир і Бук. Бійці СБУ показали, як "полюють" на російські системи ППО

Спецпризначенці СБУ "полюють" на російські системи протиповітряної оборони. Воїни знищили щонайменше вісім зенітних комплексів за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Як зазначили в СБУ, серед знищених цілей:

Знищення російської ППО

Нагадаємо, минулого тижня, за повідомленнями ЗМІ, під Бєлгородом була уражена пускова установка російського комплексу ППО "Панцир-С". При цьому місцевий губернатор заявив, що нібито "горить трава".

Також українські військові знищують російську ППО у Криму. Так, у червні відбулося декілька атак на позиції С-300 та С-400 на окупованому півострові.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що для посилення ППО у Криму росіяни почали перекидати елементи нових комплексів С-500.

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