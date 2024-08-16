ВМС показали видео уничтожения российского ПВО "Панцирь-С1"

Бойцы разведки уничтожили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплект "Панцирь-С1" на Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Украины.
Как рассказали в ВМС, российское оружие было уничтожено бойцами 140-го отдельного разведывательного батальона. Это произошло в июле этого года на Херсонском направлении.
"Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты важных объектов и военных группировок от различных видов воздушных угроз на коротких и средних дистанциях.
Основные характеристики:
Ранее РБУ-Украина рассказывала о том, как спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Воины уничтожили по меньшей мере восемь зенитных комплексов за последнее время.
Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.
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