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ВМС показали видео уничтожения российского ПВО "Панцирь-С1"

Фото: "Панцирь-С1" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Бойцы разведки уничтожили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплект "Панцирь-С1" на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Украины.

Как рассказали в ВМС, российское оружие было уничтожено бойцами 140-го отдельного разведывательного батальона. Это произошло в июле этого года на Херсонском направлении.

"Панцирь-С1" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты важных объектов и военных группировок от различных видов воздушных угроз на коротких и средних дистанциях.

Основные характеристики:

  • пушки: две 30-мм автоматические пушки (2А38М), способные вести огонь с высокой скоростью (до 5000 выстрелов в минуту) и эффективно поражать цели на расстоянии до 4 км;
  • ракеты: 12 зенитных управляемых ракет 57Е6Е с дальностью поражения до 20 км и высотой от 5 метров до 15 км;
  • имеет радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой для обнаружения целей, способный одновременно сопровождать до 20 воздушных объектов.
  • дальность обнаружения: до 36 км для воздушных целей.
  • сочетает радар и оптико-электронную систему, позволяющую визуально сопровождать цели и наводить оружие в любых погодных условиях.
  • может вести огонь одновременно по нескольким целям.
  • устанавливается на колесном или гусеничном шасси (КамАЗ или Урал), что обеспечивает мобильность и оперативное развертывание в полевых условиях.

Ранее РБУ-Украина рассказывала о том, как спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Воины уничтожили по меньшей мере восемь зенитных комплексов за последнее время.

Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.

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