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В ВМС подтвердили гибель военного в Одесской области

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 18:26
В ВМС подтвердили гибель военного в Одесской области
Иллюстративное фото (mediarnbo.org)

Правоохранители проводят следственные действия по факту гибели военного

В командовании Военно-морских сил Украины подтвердили информацию о гибели военнослужащего в военной части Одесской области. Об этом говорится в заявлении Командования ВМС Украины на странице в Facebook.

Так, в командовании подтвердили гибель военного в одной из воинских частей морской пехоты, которая базируется в Одесской области, в воскресенье, 25 августа.

В ВМС подтвердили гибель военного в Одесской области

По данным ведомства, сейчас правоохранители проводят следственные действия по факту гибели военнослужащего и устанавливают обстоятельства происшествия. Также в военной части проводится служебная проверка.

"Сейчас, по факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью оказания правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, который находится в Одесской области, один из военных застрелил своего сослуживца. Местные СМИ писали, что военный получил сквозное ранение в голову, вследствие чего скончался на месте.

РБК-Украина писало, что во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. По данным следствия, военный нарушил правила обращения с оружием, что и привело к трагедии.

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