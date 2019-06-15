Во Львовской обл. военный случайно застрелил сослуживца

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Следователи расследуют обстоятельства инцидента

Во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, инцидент произошел 9 июня в одной из воинских частей области. Военный нарушив правила обращения с оружием ранил другого военнослужащего. От полученных травм военных скончался в больнице.

Отмечается, что следователи ГБР начали расследование обстоятельств инцидента, который привел к смерти военного. Солдату, который осуществил выстрел, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 с. 414 УК Украины.

"11 июня 2019 года, по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Личаковский районный суд Львова арестовал солдата срочной службы, подозреваемого в убийстве пограничника. Мужчину взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве старшины отделения инспекторов пограничной службы Сянки.