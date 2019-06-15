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Во Львовской обл. военный случайно застрелил сослуживца

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 17:34
Во Львовской обл. военный случайно застрелил сослуживца
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Следователи расследуют обстоятельства инцидента

Во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, инцидент произошел 9 июня в одной из воинских частей области. Военный нарушив правила обращения с оружием ранил другого военнослужащего. От полученных травм военных скончался в больнице.

Отмечается, что следователи ГБР начали расследование обстоятельств инцидента, который привел к смерти военного. Солдату, который осуществил выстрел, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 с. 414 УК Украины.

"11 июня 2019 года, по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - заявили в ведомстве.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Личаковский районный суд Львова арестовал солдата срочной службы, подозреваемого в убийстве пограничника. Мужчину взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве старшины отделения инспекторов пограничной службы Сянки.

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