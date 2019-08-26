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У ВМС підтвердили загибель військового в Одеській області

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 18:26
У ВМС підтвердили загибель військового в Одеській області
Ілюстративне фото (mediarnbo.org)

Правоохоронці проводять слідчі дії за фактом загибелі військового

У командуванні Військово-морських сил України підтвердили інформацію про загибель військовослужбовця у військовій частині Одеської області. Про це йдеться в заяві Командування ВМС України на сторінці у Facebook.

Так, в командуванні підтвердили загибель військового в одній з військових частин морської піхоти, яка базується в Одеській області, в неділю, 25 серпня.

У ВМС підтвердили загибель військового в Одеській області

За даними відомства, наразі правоохоронці проводять слідчі дії за фактом загибелі військовослужбовця та встановлюють обставини події. Також у військовій частині проводиться службова перевірка.

"Наразі, за фактом загибелі, правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-морських сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, який знаходиться в Одеській області, один з військових застрелив свого товариша по службі. Місцеві ЗМІ писали, що військовий отримав наскрізне поранення в голову, внаслідок чого помер на місці.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин з необережності застрелив товариша по службі. За даними слідства, військовий порушив правила поводження зі зброєю, що й призвело до трагедії.

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