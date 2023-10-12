У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля біля окупованого Севастополя

"Ми офіційно можемо підтвердити: цей корабель отримав пошкодження" - сказав він.

Разом з цим офіцер не уточнив, яким чином це могло статися.

"Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є... Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь", - наголосив Плетенчук.

Вибух судна "Павло Держаін"

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ та місцеві Telegram-канали писали, що сторожовий корабель "Павло Державін" міг вибухнути на міні.

При цьому в Міністерстві оборони РФ жодної інформації щодо інциденту не розповідали.

Що відомо про корабель

В озброєння патрульного корабля "Павло Державін" проекту 22160 типу "Василь Биков" входять:

8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК",

2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М",

2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів,

2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000,

2 торпедні апарати калібру 533 міліметри.

Відомо, що під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 р. "Павло Державін" посилив своє озброєння встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".