У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля біля окупованого Севастополя

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили пошкодження корабля "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ в районі тимчасово окупованого Севастополя у Криму цієї ночі. Раніше про атаку на судно повідомляли у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в коментарі "Радіо Свобода".
"Ми офіційно можемо підтвердити: цей корабель отримав пошкодження" - сказав він.
Разом з цим офіцер не уточнив, яким чином це могло статися.
"Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є... Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь", - наголосив Плетенчук.
Нагадаємо, що напередодні ЗМІ та місцеві Telegram-канали писали, що сторожовий корабель "Павло Державін" міг вибухнути на міні.
При цьому в Міністерстві оборони РФ жодної інформації щодо інциденту не розповідали.
В озброєння патрульного корабля "Павло Державін" проекту 22160 типу "Василь Биков" входять:
Відомо, що під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 р. "Павло Державін" посилив своє озброєння встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".
Нагадаємо, у вересні Сили оборони України в Севастополі вдарили по ремонтному заводу імені Орджонікідзе і пошкодили десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". За інформацією ЗМІ, удару було завдано ракетами Storm Shadow.
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