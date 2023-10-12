В ВМС подтвердили повреждение российского корабля возле оккупированного Севастополя

"Мы официально можем подтвердить: этот корабль получил повреждение", - сказал он.

Вместе с этим офицер не уточнил, как именно это могло произойти.

"Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть... Безотносительно того, каким образом. Это можно расценивать как очередной намек на то, что российским оккупантам самое время покинуть наш Севастополь", - подчеркнул Плетенчук.

Взрыв судна "Павел Державин"

Напомним, что накануне СМИ и местные Telegram-каналы писали, что сторожевой корабль "Павел Державин" мог взорваться на мине.

При этом в Министерстве обороны РФ никакой информации об инциденте не рассказывали.

Что известно о корабле

В вооружение патрульного корабля "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков" входят:

8 пусковых установок крылатых ракет "Калибр-НК",

2 пусковые установки зенитных ракет "Редут-М",

2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,

2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,

2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.

Известно, что во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 г. "Павел Державин" усилил своё вооружение установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".