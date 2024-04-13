ВМС про перекидання військ Тихоокеанського флоту РФ в Україну: для нас нічого нового

Для України не буде сюрпризом, якщо Росія перекине війська Тихоокеанського флоту на війну. Цим кроком Москва може оголити деякі свої кордони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Для нас нічого нового. Снаряду 155-мм все одно морпіх це чи зек з "Вагнера". Вбиває їх приблизно однаково. Так, звісно, це контрактні військовослужбовці, у них може бути краща підготовка. Але враховуючи те, що ця війна триває 11-й рік, сказати, що для нас це буде якимось сюрпризом, не можна", - зазначив речник.
При цьому він зазначив, що перекидання військ Тихоокеанського флоту РФ залишить оголеними деякі частини російського кордону.
"Це вже можна сказати, що це геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Російської Федерації. Ще незрозуміло, чим вони для них закінчаться", - додав Плетенчук.
Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Росія відправляє на війну в Україні особовий склад Тихоокеанського флоту РФ. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців з Приморського та Камчатського країв РФ
Також на війну збираються перекинути близько 400 бійців 11-ї армії ВПС та ППО.
Як зазначає ГУР, раніше ці військові формування не були залучені до війни. Їх кидають у зону бойових дій через втрати РФ з метою укомплектування особового складу.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже понад 452 тисячі солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Лише за останню добу наші воїни ліквідували понад 1000 росіян.
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