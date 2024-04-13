ВМС о перекидывании войск Тихоокеанского флота РФ в Украину: для нас ничего нового

"Для нас ничего нового. Снаряду 155-мм все равно морпех это или зек из "Вагнера". Убивает их примерно одинаково. Да, конечно, это контрактные военнослужащие, у них может быть лучшая подготовка. Но учитывая, что эта война продолжается 11-й год, сказать, что для нас это будет каким-то сюрпризом, нельзя", - отметил спикер.

При этом он отметил, что перекидывание войск Тихоокеанского флота РФ оставит обнаженными некоторые части российской границы.

"Это уже можно сказать, что это геополитические последствия вторжения в Украину для Российской Федерации. Еще непонятно, чем они закончатся для них", - добавил Плетенчук.