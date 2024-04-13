ua en ru
Сб, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше 1000 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Субота 13 квітня 2024 07:52
UA EN RU
Більше 1000 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 квітня, складають 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 452 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 танки, 47 ББМ та 32 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 452 760 (+1030) осіб ліквідовано;
  • танків - 7169 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин - 13745 (+47) од.;
  • артилерійських систем - 11518 (+32) од.;
  • РСЗВ - 1045 (+3) од.;
  • засоби ППО - 756 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40) од.;
  • крилаті ракети - 2088 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 396 (+57) од.;
  • спеціальна техніка - 1893 (+5) од.

Більше 1000 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Російські військові блогери стверджують про просування окупантів під Часовим Яром. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про позиційні бої, однак не підтверджує змін лінії фронту.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках - 33 і 29 атак відповідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
СБУ запобігла замаху на Прокудіна: Малюк розповів деталі операції
СБУ запобігла замаху на Прокудіна: Малюк розповів деталі операції
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський