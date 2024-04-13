Більше 1000 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 квітня, складають 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 452 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 танки, 47 ББМ та 32 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.04.24 орієнтовно склали:

Російські військові блогери стверджують про просування окупантів під Часовим Яром. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про позиційні бої, однак не підтверджує змін лінії фронту.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках - 33 і 29 атак відповідно.

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